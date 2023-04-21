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Генерал Міллі назвав техніку, яка кардинально змінить ситуацію на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генерал Міллі назвав техніку, яка кардинально змінить ситуацію на фронті
Міллі: «Танки Abrams – це найсучасніші танки на сьогодні»
фото ілюстративне

Міллі зазначив, що основний пріоритет США – навчити достатню кількість бригад українських танкістів

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що танки Abrams, які отримає Україна, кардинально змінять ситуацію на фронті. Про це він сказав на пресконференції після засідання у форматі «Рамштайн».

«Можливо я буду не надто скромним, але я гадаю, що танки Abrams – це найсучасніші танки на сьогодні. Звичайно, як тільки вони будуть залучені до боїв, ми побачимо, як кардинально зміниться ситуація. Ніхто, на жаль, ще спочатку не навчав танкістів, як керувати цією технікою. Тому зараз наш основний пріоритет – навчати. Навчити достатню кількість бригад танкістів, які будуть використовувати цю техніку, розробляти тактики», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше США повідомили, коли нададуть Україні танки Abrams.

До слова, триває 422-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», вісім із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: Україна війна США

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