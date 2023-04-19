Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2
фото: ЗС Великої Британії

У Збройних сил Великої Британії зазначили, що вони підготували українських воїнів до експлуатації танків

Велика Британія передала Україні ескадрон з 14 своїх танків Challenger 2. Про це повідомляється на офіційній сторінці Збройних сил Великої Британії у Facebook.

«Велика Британія подарувала Збройним силам України ескадрон з 14 цих могутніх танків», – заявили у ЗС Великої Британії.

Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2 фото 1

У Збройних сил Великої Британії зазначили, що вони підготували українських воїнів до експлуатації та роботи з Challenger 2.

Також британці опублікували фото, зроблені під час торішніх військових навчань Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини Puma-22 на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства.

Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2 фото 2

Нагадаємо, раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28.

Триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: танки Бахмут ворог Вадим Пристайко Facebook Велика Британія посол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оборона Бахмута триває
Війна в Україні: США очікують, що Путін спробує зробити ще один наступ
22 березня, 06:59
Гіркін прокоментував новини роспропаганди про «шалені штурми» найманців Пригожина
Терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті
19 березня, 12:16
МАГАТЕ показало відео візиту Гроссі на ЗАЕС
МАГАТЕ показало відео візиту Гроссі на ЗАЕС
30 березня, 02:07
Містяни зібрали вже близько дві тисячі підписів, аби перереєструвати собор у ПЦУ
У Хмельницькому біля храму, де побили військового, зібрався багатотисячний мітинг
2 квiтня, 19:11
Українські війська залишаються в західній частині Бахмута
«Вагнерівці», ймовірно, просунулися в центр Бахмута. Аналітики ISW оцінили ситуацію
4 квiтня, 08:58
Росіяни вогнем накрили Херсонщину: зруйнований медзаклад, є поранені
Росіяни вогнем накрили Херсонщину: зруйнований медзаклад, є поранені
11 квiтня, 08:13
Російські регулярні війська ведуть більш прицільний артвогонь по українських захисниках
Військовий із Бахмута розповів, яка проблема з'явилася у росіян
14 квiтня, 08:47
Попри розбіжності, міноборони РФ посилює «Вагнера» для захоплення Бахмута – ISW
Попри розбіжності, міноборони РФ посилює «Вагнера» для захоплення Бахмута – ISW
17 квiтня, 05:47
Прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті (відео)
Прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті (відео)
Вчора, 09:10

Події в Україні

Російська окупаційна адміністрація визначила місто, яке перетворить на «нову Бучу»
Російська окупаційна адміністрація визначила місто, яке перетворить на «нову Бучу»
Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2
Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
Росія застосовує секретну зброю для ураження Starlink в Україні – The Washington Post
Росія застосовує секретну зброю для ураження Starlink в Україні – The Washington Post
Аналітики ISW назвали основні цілі поїздки Путіна на окуповані території
Аналітики ISW назвали основні цілі поїздки Путіна на окуповані території
Росія атакувала Україну дронами, удар по військомату у Брянській області: головне за ніч
Росія атакувала Україну дронами, удар по військомату у Брянській області: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
82K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
68K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
33K
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
29K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
25K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту