Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2

У Збройних сил Великої Британії зазначили, що вони підготували українських воїнів до експлуатації танків

Велика Британія передала Україні ескадрон з 14 своїх танків Challenger 2. Про це повідомляється на офіційній сторінці Збройних сил Великої Британії у Facebook.

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«Велика Британія подарувала Збройним силам України ескадрон з 14 цих могутніх танків», – заявили у ЗС Великої Британії.

У Збройних сил Великої Британії зазначили, що вони підготували українських воїнів до експлуатації та роботи з Challenger 2.

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Також британці опублікували фото, зроблені під час торішніх військових навчань Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини Puma-22 на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства.

Нагадаємо, раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28.

Триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.