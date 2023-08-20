Ймовірність вторгнення з Волинського напрямку: Наєв повідомив, як підготувалася Україна

Розвідка України чітко володіє інформацією про тих, хто перебуває по той бік кордону та чим вони займаються в режимі онлайн

Україна продовжує заходи зі зміцнення та оборони державного кордону на Волинському напрямку. Підготовлено усе, щоб нищити ворога. Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє пресслужба командування.

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Зокрема на кордоні:

збільшено кількість прикордонних нарядів;

організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону;

посилено бойову службу та ведення розвідки.

«Для ворога підготовлено все, що буде нищити його й не допускати його проходу вглиб нашої території. Ми вживаємо адекватних заходів щодо підсилення охорони та оборони державного кордону», – розповів Наєв.

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За словами командувача Об’єднаних Сил, передбачено збільшення сил у разі зростання загрози. Водночас ситуація наразі оцінюється як стабільна та контрольована. Розвідка України чітко володіє інформацією про тих, хто перебуває по той бік кордону та чим вони займаються в режимі онлайн

«Безпосередньо я перебуваю в активному спілкуванні з командувачем оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генералом Томашом Піатровські. Ми часто зустрічаємося, проводимо телефонні розмови, обмінюємося інформацією стосовно того, що робить Польща та інші країни НАТО зі зміцнення своїх кордоні», – додав Наєв.

Після невдалого заколоту ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, частину найманців перекинули до Білорусі. Наразі ситуація на кордоні залишається контрольовано, втім як заявляють в Україні, Польщі та країнах Балтії, найманці можуть вдатись до провокацій.

Як повідомлялося, «Вагнерівці» залишають Білорусь через відсутність заробітку. Режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з «Вагнера» своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість із них не планує залишатися в країні надовго.