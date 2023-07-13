«Друзів там немає». Наєв розповів, як Україна мінує кордон із Білоруссю (фото)

Тільки за останню декаду липня на кордоні з Білоруссю встановлено 30 протитанкових мінних полів та загороджень

Сили оборони продовжують ставити інженерні та мінні загородження на кордоні України з Білоруссю. Про це розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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«Ми продовжуємо створювати інженерні загородження безпосередньо по державному кордону. Риємо протитанкові рови, мінуємо місцевість», – сказав Наєв.

Зазначається, що для запобігання проникненню ДРГ та перетину кордону ворожою бронетехнікою ставляться мінні поля. Тільки за останню декаду липня встановлено 30 протитанкових мінних полів та загороджень із використанням понад 5800 мін. Уздовж кордону обладнано близько 5 км траншей та 6,5 км протитанкових ровів. Споруджено 80 перекритих щілин, укриттів та позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки.

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«Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання – зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною», – зазначає генерал.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».