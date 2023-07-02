Переміщення «вагнерівці» до Білорусі. Генерал Наєв оцінив ситуацію
На випадок появи найманців у Білорусі українські сили розглядають декілька сценаріїв дій
Станом на 1 липня переміщення підрозділів приватної військової компанії «Вагнер» на територію Білорусі не зафіксовано. Про це заявив командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі «Укрінформу».
«Зараз, станом на сьогодні, жодного підрозділу ПВК «Вагнер» на території Білорусі не відмічено. Але ми свідомі в подальшому розвитку ситуації, і наші розвідувальні органи працюють над здобуттям інформації про це. Якщо це відбудеться, військове командування знатиме про це», – наголосив військовий.
За його словами, у разі появи найманців у Білорусі розглядається декілька сценаріїв дій.
«У кожному з них ЗСУ вживатимуть адекватних заходів із протидії. Наразі проводиться підготовка сил, які будуть протидіяти можливим проявам», – підкреслив Наєв.
Також він додав, що українська розвідка та союзники України уважно відслідковують ситуацію в Білорусі, зокрема і щодо переміщення ядерної зброї, про що заявили в Росії. Наразі, за його словами, такі переміщення не були зафіксовані.
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