Генерал розповів, як ЗСУ протидіють російським диверсантам на півночі

На двох напрямках діють контрдиверсійні сили ЗСУ

На Чернігівському та Сумському напрямках працюють контрдиверсійні сили ЗСУ, які протидіють диверсійно-розвідувальним групам окупантів і координуються відповідними центрами, що розгорнуті у прикордонні. Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У прикордонні з Україною на території РФ є диверсійні підрозділи спеціального призначення зі складу збройних сил РФ. Звичайно, склад цієї групи штатний – це 12-14 осіб. Вони намагаються перетнути державний кордон і намагаються діяти у прикордонні», – каже генерал.

ЗСУ вживає адекватних заходів щодо недопущення їх успішної діяльності. «Для цього у складі відповідних угруповань на Чернігівському та Сумському напрямках створені контрдиверсійні сили. До їх складу входять ЗСУ, СБУ, НГУ та Нацполіція. Це все координується відповідними центрами, які розгорнуті у прикордонні. Така робота триває. Наші хлопці роблять все, для того, щоб ворог зазнав втрат та, надалі, вже відмовився від таких дій», – сказав Наєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч проти 15 серпня російські диверсійно-розвідувальні групи намагалася проникнути через Новгород-Сіверської територіальну громаду, що на Чернігівщині.

Нагадаємо, триває 563-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.