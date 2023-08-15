Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вночі намагалися прорватися через кордон на Чернігівщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вночі намагалися прорватися через кордон на Чернігівщині
Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження, зав’язався стрілецький бій
фото ілюстративне

Отримавши відповідь від українських захисників, диверсанти відійшли у зворотному напрямку

Російські диверсійно-розвідувальні групи у ніч проти 15 серпня намагалася проникнути через Новгород-Сіверської територіальну громаду, що на Чернігівщині. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

«Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій. Відразу за рішенням старшого командира по диверсійним силам противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження», – зазначив він. 

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно. Ворог зазнав втрат – є поранені та вбиті.

Отримавши відповідь, диверсанти відійшли у зворотному напрямку.

Нагадаємо, триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши вісім ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети та дрони було знищено.

Теги: війна окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приліт стався на території дитсадка «Казка»
Окупанти атакували дитячий садок у Львові (відео)
Сьогодні, 08:07
Вибухи у Луцьку прогриміли на світанку
Нічна атака на Луцьк: є жертви
Сьогодні, 08:02
Пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок
На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок (фото)
Сьогодні, 09:17

Події в Україні

Зруйновані будинки, підприємства та автомобілі: яка ситуація в регіонах після нічної атаки
Зруйновані будинки, підприємства та автомобілі: яка ситуація в регіонах після нічної атаки
Окупанти вночі намагалися прорватися через кордон на Чернігівщині
Окупанти вночі намагалися прорватися через кордон на Чернігівщині
Як Кадиров вислужується перед Путіним: дані британської розвідки
Як Кадиров вислужується перед Путіним: дані британської розвідки
Коза з Чернігівщини встановила національний рекорд (фото)
Коза з Чернігівщини встановила національний рекорд (фото)
Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки
Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки
На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок (фото)
На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
30K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
28K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
20K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
19K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
17K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту