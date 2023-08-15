Окупанти вночі намагалися прорватися через кордон на Чернігівщині

Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження, зав’язався стрілецький бій

Отримавши відповідь від українських захисників, диверсанти відійшли у зворотному напрямку

Російські диверсійно-розвідувальні групи у ніч проти 15 серпня намагалася проникнути через Новгород-Сіверської територіальну громаду, що на Чернігівщині. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

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«Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій. Відразу за рішенням старшого командира по диверсійним силам противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження», – зазначив він.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно. Ворог зазнав втрат – є поранені та вбиті.

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Отримавши відповідь, диверсанти відійшли у зворотному напрямку.

Нагадаємо, триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши вісім ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети та дрони було знищено.