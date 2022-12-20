МВФ схвалив нову моніторингову програму для України
Програма МВФ сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році
Виконавча рада МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України. Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду.
Зазначається, що дана програма сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.
«Чотиримісячна програма МПЗР, яка була схвалена керівництвом МВФ, покликана допомогти Україні підтримувати стабільність, а також каталізувати донорське фінансування в умовах дуже великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків», – зазначається в повідомленні.
Основні заходи програми зосередженні на мобілізації доходів, а також відновлення внутрішнього боргового ринку. Крім того, передбачена підготовка стратегії фінансового сектору, підвищення прозорості й управління.
І хоча програма не передбачає виділення нових траншів, вона сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.
«Велика та передбачувана зовнішня фінансова підтримка буде критично важливою для успіху стратегії влади, а виплати на початку 2023 року допоможуть подолати напругу», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Під час бесіди сторони обговорили важливість координаційної платформи донорів України.
Також повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, відтак Україна може отримати до $1,3 млрд додаткової допомоги.
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