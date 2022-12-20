МВФ схвалив нову моніторингову програму для України

Програма МВФ сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році

Виконавча рада МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України. Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду.

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Зазначається, що дана програма сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

«Чотиримісячна програма МПЗР, яка була схвалена керівництвом МВФ, покликана допомогти Україні підтримувати стабільність, а також каталізувати донорське фінансування в умовах дуже великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків», – зазначається в повідомленні.

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Основні заходи програми зосередженні на мобілізації доходів, а також відновлення внутрішнього боргового ринку. Крім того, передбачена підготовка стратегії фінансового сектору, підвищення прозорості й управління.

І хоча програма не передбачає виділення нових траншів, вона сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.

«Велика та передбачувана зовнішня фінансова підтримка буде критично важливою для успіху стратегії влади, а виплати на початку 2023 року допоможуть подолати напругу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Під час бесіди сторони обговорили важливість координаційної платформи донорів України.

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Також повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, відтак Україна може отримати до $1,3 млрд додаткової допомоги.