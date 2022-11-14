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МВФ зробив невтішний прогноз щодо світової економіки

Юрій Лящук
glavcom.ua
МВФ зробив невтішний прогноз щодо світової економіки
Вторгнення РФ в Україну посилило світову економічну кризу
фото з відкритих джерел

Глобальний кредитор прогнозує ріст економіки в 2023 році лише на 2,7%

В Міжнародному валютному фонді заявили, що перспективи розвитку світової економіки стали більш похмурими, ніж прогнозувалося минулого місяця. Про це повідомляє Reuters.

За даними МВФ, головні причини цього: посилення грошово-кредитної політики, викликане стійко високою інфляцією на широкій основі, слабкими темпами зростання економіки в Китаї, а також перебоями з постачаннями і відсутністю продовольчої безпеки, викликаними вторгненням Росії в Україну.

Тепер глобальний кредитор прогнозує ріст економіки в 2023 році лише на 2,7% – це на 0,2% менше за попередній прогноз.

«Виклики, з якими стикається світова економіка, величезні, і ослаблення економічних показників вказує на подальші проблеми попереду», – заявили в МВФ.

Нагадаємо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Під час бесіди сторони обговорили важливість координаційної платформи донорів України.

Також повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, відтак Україна може отримати до $1,3 млрд додаткової допомоги.

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Теги: інфляція МВФ економіка

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