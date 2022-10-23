Зеленський провів переговори головою МВФ: на що розраховувати Україні

Під час бесіди сторони обговорили важливість координаційної платформи донорів України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Про це глави держави написав у Telegram.

Під час бесіди сторони обговорили важливість координаційної платформи донорів України.

«Провів розмову з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Наголосив на важливості координаційної платформи донорів України. Вдячний за $1.3 млрд надзвичайної допомоги. Україна буде робити максимум, аби гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової», – йдеться у дописі президента.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, відтак Україна може отримати до $1,3 млрд додаткової допомоги.

Нагадаємо, місія МВФ рекомендувала Україні «не гратися» з податками. Раніше Нацбанк анонсував початок роботи місії МВФ в Україні