Місія МВФ щодо України відновить роботу: подробиці від голови Нацбанку

Робота другої місії МВФ триватиме до 17 листопада

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо України відновить роботу з 11 листопада. Про це повідомив на брифінгу голова Національного банку України Андрій Пишний.

«За тиждень почнеться новий етап – друга місія – де ми продовжимо дискусії», – сказав очільник Нацбанку.

Пишний додав, що за останній місяць відбулися основні дискусії, розпочалася робота в рамках місії МВФ, де обговорювався весь спектр питань, які так чи інакше причетні до цінової, фінансової стабільності.

Зазначимо, що робота першої місії МВФ по Україні проходила з 17 по 20 жовтня у Відні. Остаточні домовленості між Україною та МВФ будуть сформульовані за результатами другої місії, яка розпочне свою роботу наступного тижня. Робота місії МВФ, як розповів Пишний, триватиме до 17 листопада.

Як відомо, остання кредитна програма для України завершилася достроково через початок повномасштабної війни. Після цього МВФ виділив Україні два транші екстреної допомоги на загальну суму $2,7 млрд.

Нагадаємо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Під час бесіди сторони обговорили важливість координаційної платформи донорів України.

Також повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, відтак Україна може отримати до $1,3 млрд додаткової допомоги.