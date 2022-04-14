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    Події в Україні

    «Хер вам, а не Херсон». Українські прапори прикрашають центр окупованого міста

    Херсонську міську раду прикрашають прапори України&nbsp;&nbsp; - «Хер вам, а не Херсон». Українські прапори прикрашають центр окупованого міста
    Херсонську міську раду прикрашають прапори України  
    фото: glavcom.ua

    Місто півтора місяці залишається під українськими прапорами, хоча росіяни кажуть, що вони контролюють місто

    Від початку березня Херсон перебуває під окупацією російських військ. І хоча загарбники стверджують, що контролюють місто, насправді ж Херсон був і залишається українським.

    Читач «Главкома» надіслав нашій редакції світлини, зроблені сьогодні, 14 квітня. На них видно, як українські прапори прикрашають центр Херсона, зокрема й будівлю міськради.

    «Зробив для своїх друзів низку мотиваційних фото під загальною назвою «Хер їм, а не Херсон!» Всі фото зроблені в центрі міста поряд (в 1-3 кварталах) від трьох завішаних російськими прапорами адмінбудівель на пр. Ушакова. Півтора місяці окупації, але коли ходиш по місту, то бачиш це», – пише людина з окупованого Херсона.

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    «Хер вам, а не Херсон». Українські прапори прикрашають центр окупованого міста

    Раніше повідомлялося, що окупанти наказують мерам знімати прапори України і зачищати білборди із Зеленським.

    Сьогодні стало відомо, що на Херсонщині окупанти викрали депутата райради.

    Нагадаємо, що колишній депутат Херсонської облради від партії «Опозиційний блок» Павло Філіпчук підозрюється у державній зраді та колабораційній діяльності. Слідство встановило, що «народний мер» Каховки за пів року готувався до вторгнення Росії в Україну.

    Читайте також: «Хер вам, а не Херсон». Чому Путіну не вдається повторити «русскую весну»?
    Теги: росія окупанти війна прапор Україна Херсон окупація #stoprussia
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    «Хер вам, а не Херсон». Українські прапори прикрашають центр окупованого міста