«Хер вам, а не Херсон». Українські прапори прикрашають центр окупованого міста

Місто півтора місяці залишається під українськими прапорами, хоча росіяни кажуть, що вони контролюють місто

Від початку березня Херсон перебуває під окупацією російських військ. І хоча загарбники стверджують, що контролюють місто, насправді ж Херсон був і залишається українським.

Читач «Главкома» надіслав нашій редакції світлини, зроблені сьогодні, 14 квітня. На них видно, як українські прапори прикрашають центр Херсона, зокрема й будівлю міськради.

«Зробив для своїх друзів низку мотиваційних фото під загальною назвою «Хер їм, а не Херсон!» Всі фото зроблені в центрі міста поряд (в 1-3 кварталах) від трьох завішаних російськими прапорами адмінбудівель на пр. Ушакова. Півтора місяці окупації, але коли ходиш по місту, то бачиш це», – пише людина з окупованого Херсона.

Раніше повідомлялося, що окупанти наказують мерам знімати прапори України і зачищати білборди із Зеленським.

Сьогодні стало відомо, що на Херсонщині окупанти викрали депутата райради.

Нагадаємо, що колишній депутат Херсонської облради від партії «Опозиційний блок» Павло Філіпчук підозрюється у державній зраді та колабораційній діяльності. Слідство встановило, що «народний мер» Каховки за пів року готувався до вторгнення Росії в Україну.