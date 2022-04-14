Дідусь проїхав тисячу кілометрів заради онуки. Історія зворушливого відео

У центрі для переселенців він знайшов сили, аби заколихувати онуку на руках

Українців зворушило відео з літнім чоловіком, який у центрі для переселенців заколисував на руках онуку-немовля. Журналісти ТСН розповіли історію цього дідуся-переселенця.

Чоловіка звуть Валентин Платов і йому виповнилося 84 роки. До 24 лютого він з родиною мешкав у селі Степове у Запорізькій області.

Дім, у якому мешкала онука дідуся зі своїми батьками, знищили росіяни. Місяць молода родина мешкала у Валентина Платова. В будинку не було світла й газу. Маленька дитина захворіла.

На початку квітня село звільнили українські військові. Усім селянам порадили тимчасово евакуюватися.

«Я не хотів виїжджати. Думаю: у мене тут виноград, садок і кози, і кури. Я не думав, що буде така війна», – розповів журналістам Валентин Миколайович.

Зрештою виїхати з малої батьківщини він погодився лише заради маленької онуки. Однак 84-річний Валентин Миколайович - єдиний водій у сім’ї. Тож аби врятувати рідних сів за кермо і за 2 дні подолав майже тисячу кілометрів до Івано-Франківська.

«Руки втомились трохи, звичайно. Я за себе не боявся, що мене вб’ють. Мені жалко було дітей своїх. І ми тікали як найшвидше», – розповів чоловік.

У центрі для переселенців, який на перший час прихистив Платових, утомлений дідусь заколисував свою онуку. У цей момент він потрапив на відео, яке швидко розлетілося мережею та стало популярним.

Нагадаємо, кількома днями раніше українців зворушив вчинок дідуся з Рівненщини.

Відомо, що 70-річний дідусь вимагав записати його до лав ЗСУ. Попри поважний вік, пенсіонер хотів захищати Україну зі зброєю в руках