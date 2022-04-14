РНБО призупинила діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді
Із фракції вийшли два народні депутати
Рада з нацбезпеки та оборони призупинила діяльність фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Гончаренко додав, що з цієї фракції також вийшли депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч.
За даними Железняка, ОПЗЖ обрало головою фракції Юрія Бойка та відкликало з посади співголови Вадима Рабіновича.
Раніше Бойко заявив, що депутати ОПЗЖ створять у Верховній Раді депутатську групу замість фракції.
13 квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі загальнонаціонального марафону зазанчив, що фракції «Опозиційна платформа – За життя» «найближчим часом у парламенті вже не буде».
Як відомо, парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.
Раніше фракцію ОПЗЖ залишили дев’ять парламентарів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман.
Окрім того, 3 березня із фракції «Опозиційна платформа – За життя». виключили Іллю Киву.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.
Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.
Повний список виглядає наступним чином:
- «Опозиційна платформа - За життя»
- «Опозиційний блок»
- «Партія Шарія»
- «Держава»
- «Ліва опозиція»
- «Прогресивна соціалістична партія України»
- «Соціалістична партія України»
- «Соціалісти»
- «Наші»
- «Блок Володимира Сальдо»
Додамо, що у січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. Окрім того, депутати звернулись до міжнародних організацій із закликом визнати угруповання «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями.