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    РНБО призупинила діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді

    Юрій&nbsp;Бойко заявив, що депутати ОПЗЖ створять у Верховній Раді депутатську групу замість фракції - РНБО призупинила діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді
    Юрій Бойко заявив, що депутати ОПЗЖ створять у Верховній Раді депутатську групу замість фракції
    фото Юрія Бойка

    Із фракції вийшли два народні депутати

    Рада з нацбезпеки та оборони призупинила діяльність фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

    Гончаренко додав, що з цієї фракції також вийшли депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч.

    За даними Железняка, ОПЗЖ обрало головою фракції Юрія Бойка та відкликало з посади співголови Вадима Рабіновича.

    Раніше Бойко заявив, що депутати ОПЗЖ створять у Верховній Раді депутатську групу замість фракції.

    13 квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі загальнонаціонального марафону зазанчив, що фракції «Опозиційна платформа – За життя» «найближчим часом у парламенті вже не буде».

    Як відомо, парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

    Раніше фракцію ОПЗЖ залишили дев’ять парламентарів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

    Окрім того, 3 березня із фракції «Опозиційна платформа – За життя». виключили Іллю Киву.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.

    Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.

    Повний список виглядає наступним чином:

    • «Опозиційна платформа - За життя»
    • «Опозиційний блок»
    • «Партія Шарія»
    • «Держава»
    • «Ліва опозиція»
    • «Прогресивна соціалістична партія України»
    • «Соціалістична партія України»
    • «Соціалісти»
    • «Наші»
    • «Блок Володимира Сальдо»

    Додамо, що у січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. Окрім того, депутати звернулись до міжнародних організацій із закликом визнати угруповання «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями.

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    Теги: росія окупанти Опозиційний блок РНБО війна Україна Опозиційна платформа — За життя колабораціонізм окупація #stoprussia
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    РНБО призупинила діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді