Головне за ніч: останні дані щодо жертв війни та можливий наступ з Білорусі

Посол з особливих доручень США вважає, що Путін повинен відповісти за воєнні злочини в Україні

«Главком» зібрав головні новини ночі 22 листопада. Посол з особливих доручень США вважає, що Путіна можна притягти до відповідальності за воєнні злочини. Також Арестович повідомив, що Росія розглядає можливість вторгненняв з Білорусі.

Посол США розповіла, як притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини

Посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що міжнародне право передбачає механізми, які визначають відповідальність військового та державного керівництва країни-агресорки за воєнні злочини, вчинені її збройними силами або іншими структурами.

«У міжнародному праві існують доктрини, які дозволяють застосовувати судове переслідування до всього ланцюга командування», – зазначила представниця США у відповідь на прохання дати визначення, чи винний безпосередньо президент Путін у воєнних злочинах в Україні.

Вона пояснила, що такі доктрини передбачають, зокрема, відповідальність керівників за дії їхніх підлеглих. За її словами, це може бути застосовано, «якщо керівник знав або повинен був знати, що їхні підлеглі вчиняють зловживання, однак він не відреагував, щоби запобігти цьому заздалегідь чи належним чином розслідувати та притягти винних».

Шаак підкреслила, що така доктрина може застосовуватися як національними судами, так і в міжнародній правовій системі.

Росія розглядає можливість вторгнення з Білорусі

Російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін. LIVE.

«Один варіант – на Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Вони розглядають серйозно, прикидають таку можливість», – зазначив Арестович.

За словами радника ОП, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північний напрямок. РФ використовує Білорусь як полігон, адже, за словами радника ОП, там ще з радянських часів є необхідна для цього інфраструктура.

«Щодо білоруської армії – я скептично ставлюся до можливості її участі (у війні проти України. – ред.), тому що вони послали меседж, що не хочуть брати участь. Якщо вони не взяли участь на початку війни, коли всі вірили, що Україна програє, то в ситуації, коли всі розуміють, що Росія програла, приєднуватися було б абсолютною дурницею», – певен радник Офісу президента.

На його думку, Путін зараз намагатиметься вивести кадрові боєздатні частини з України для перегрупування, замінивши їх мобілізованими та «вагнерівцями». Професійну армію, яку врятують від розгрому, можуть кинути на інший напрямок, зокрема і на північний – з Білорусі. Але для цього, за словами Арестовича, потрібно багато часу.

Армія Путіна вбиває цивільних в Україні: ООН оприлюднила нові дані

За даними Організації Об’єднаних Націй, внаслідок російської агресії в Україні загинули майже 6 600 цивільних. Про це йдеться в звіті ООН.

З 24 лютого до 20 листопада, за даними ООН, в Україні загинули 6 595 цивільних, ще 10 189 отримали поранення.

Серед загиблих: 2575 чоловіків, 1767 жінок, 172 дівчинки і 206 хлопчиків, а також 37 дітей і 1838 дорослих, стать яких наразі невідома.

Найбільше загиблих зафіксували в Донецькій та Луганській областях – 3 939 людей.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться в звіті.

Управління Верховного комісара зазначає, що реальна кількість втрат може бути вища, адже інформацію з місць бойових дій отримують із затримкою.

Від початку листопада ООН зафіксувала загибель 95 цивільних і поранення ще 305 людей.

Армія США прискорює процес закупівлі зброї

Армія США прискорює процес закупівлі зброї для виконання укладених раніше контрактів, необхідних для поповнення американських арсеналів зброї, звідки в останні місяці постачалося озброєння в Україну. Таку заяву зробив офіційний представник Пентагону, повідомляє «Голос Америки».

За даними Пентагону, останні місяці армія уклала контракти на $2,6 млрд для заміни озброєння, поставленого в Україну в рамках спеціальних президентських повноважень.

Даг Буш, який контролює закупівлю зброї для армії, повідомив журналістам, що прискорення процесу укладання контрактів залежить від покращення ефективності реалізації всього процесу і ґрунтується на уроках, вилучених із пандемії коронавірусу.

Україна значною мірою покладається на Сполучені Штати щодо постачання озброєнь. З початку повномасштабного російського вторгнення Київ отримав від Вашингтона зброю на суму близько $17,9 млрд.

Згідно з останніми даними Пентагону, контракти на суму $2,6 млрд були укладені для заміни озброєння, доставленого в Україну, відколи у Вашингтоні почали використовувати спеціальні президентські повноваження, які дозволяють швидко передавати зброю без схвалення Конгресу у відповідь на запит, пов'язаний з надзвичайною ситуацією.

З другої половини жовтня Сполучені Штати уклали контракти з виробниками зброї на суму близько $1 млрд, що дозволяє припустити, що темп ухвалення рішень щодо контрактів набирає обертів.

Серед укладених контрактів – договір з Lockheed Martin на суму $477 млн. За словами Буша, такі темпи на 15% перевищують внутрішні контрольні показники Пентагону для швидкості укладання контрактів.

Іран продовжить постачати Росії високоточні ракети

Іран продовжить постачання ракет Росії. Таку думку висловив Олексій Арестович у програмі Марка Фейгіна.

«Вони зараз переносять виробництво та створюють умови для виробництва БПЛА у самій Росії. Йде потужна торгівля за зброю, за балістичні ракети. Ми завжди перебуваємо у ситуації, коли нам загрожує застосування високоточних іранських ракет», – сказав Арестович.