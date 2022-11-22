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Конфлікт Сербії та Косово: сили НАТО готові запобігти ескалації

Юрій Лящук
glavcom.ua
Конфлікт Сербії та Косово: сили НАТО готові запобігти ескалації
Сили НАТО готові протистояти ескалації конфлікту
фото з відкритих джерел

НАТО розчароване, що сторонам не вдалося вирішити суперечку через номерні знаки

Місія під керівництвом НАТО KFOR, яка відповідає за забезпечення стабільності в Косово, залишається напоготові після провалу переговорів між Приштиною та Белградом щодо автомобільних номерних знаків. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенбарг.

Він закликав усі сторони уникати ескалації.

«Ми розчаровані тим, що не вдалося вирішити суперечку через номерні знаки. Наразі час відповідальності та прагматичних рішень. Слід уникати ескалації. Сили НАТО KFOR залишаються напоготові», – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, Сербія та Косово за посередництва ЄС не домовилися про використання сербських номерів.

Пізніше у Сербії заявили, що армія готова захистити своїх громадян, які проживають у Косові, якщо такий наказ віддасть президент Олександр Вучич.

Раніше Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна.

Також стало відомо, за яких умов Сербія запровадить санкції проти Росії.

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Теги: НАТО конфлікт Сербія Єнс Столтенберг Косово

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