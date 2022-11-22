Армія Путіна вбиває цивільних в Україні: ООН оприлюднила нові дані

Найбільше загиблих зафіксували в Донецькій та Луганській областях

З 24 лютого до 20 листопада, за даними ООН, в Україні загинули 6 595 цивільних

За даними Організації Об’єднаних Націй, внаслідок російської агресії в Україні загинули майже 6 600 цивільних. Про це йдеться в звіті ООН.

З 24 лютого до 20 листопада, за даними ООН, в Україні загинули 6 595 цивільних, ще 10 189 отримали поранення.

Серед загиблих: 2575 чоловіків, 1767 жінок, 172 дівчинки і 206 хлопчиків, а також 37 дітей і 1838 дорослих, стать яких наразі невідома.

Найбільше загиблих зафіксували в Донецькій та Луганській областях – 3 939 людей.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться в звіті.

Управління Верховного комісара зазначає, що реальна кількість втрат може бути вища, адже інформацію з місць бойових дій отримують із затримкою.

Від початку листопада ООН зафіксувала загибель 95 цивільних і поранення ще 305 людей.

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