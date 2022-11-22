Війна Росії з Україною: армія США прискорює процес закупівлі зброї
США прискорюють процес закупівлі зброї для виконання укладених раніше контрактів
Армія США прискорює процес закупівлі зброї для виконання укладених раніше контрактів, необхідних для поповнення американських арсеналів зброї, звідки в останні місяці постачалося озброєння в Україну. Таку заяву зробив офіційний представник Пентагону, повідомляє «Голос Америки».
За даними Пентагону, останні місяці армія уклала контракти на $2,6 млрд для заміни озброєння, поставленого в Україну в рамках спеціальних президентських повноважень.
Даг Буш, який контролює закупівлю зброї для армії, повідомив журналістам, що прискорення процесу укладання контрактів залежить від покращення ефективності реалізації всього процесу і ґрунтується на уроках, вилучених із пандемії коронавірусу.
Україна значною мірою покладається на Сполучені Штати щодо постачання озброєнь. З початку повномасштабного російського вторгнення Київ отримав від Вашингтона зброю на суму близько $17,9 млрд.
Згідно з останніми даними Пентагону, контракти на суму $2,6 млрд були укладені для заміни озброєння, доставленого в Україну, відколи у Вашингтоні почали використовувати спеціальні президентські повноваження, які дозволяють швидко передавати зброю без схвалення Конгресу у відповідь на запит, пов'язаний з надзвичайною ситуацією.
З другої половини жовтня Сполучені Штати уклали контракти з виробниками зброї на суму близько $1 млрд, що дозволяє припустити, що темп ухвалення рішень щодо контрактів набирає обертів.
Серед укладених контрактів – договір з Lockheed Martin на суму $477 млн. За словами Буша, такі темпи на 15% перевищують внутрішні контрольні показники Пентагону для швидкості укладання контрактів.
Представник Міністерства оборони США зазначив, що армія отримала перший транш коштів для заміни зброї, відправленої в Україну, 3 травня, а потім кошти перераховувалися кожні кілька тижнів. За його словами, кожен транш варіювався від кількох сотень мільйонів до майже мільярда доларів, і швидкість отримання коштів тісно пов'язана із укладанням нових контрактів на заміну озброєнь.
Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена просила Конгрес виділити ще $37,7 млрд як екстрену допомогу Україні. Також зазначимо, що 10 листопада Вашингтон виділив $400 млн військової допомоги Україні з акцентом на системи ППО.
Тим часом адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.
Загалом Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги.
Крім того, Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю €55,6 млн. Це буде десятим пакетом обладнання та озброєння, яке Фінляндія передасть для потреб ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення.
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