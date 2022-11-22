Війна Росії з Україною: армія США прискорює процес закупівлі зброї

Контракти були укладені для заміни озброєння, доставленого в Україну

США прискорюють процес закупівлі зброї для виконання укладених раніше контрактів

Армія США прискорює процес закупівлі зброї для виконання укладених раніше контрактів, необхідних для поповнення американських арсеналів зброї, звідки в останні місяці постачалося озброєння в Україну. Таку заяву зробив офіційний представник Пентагону, повідомляє «Голос Америки».

За даними Пентагону, останні місяці армія уклала контракти на $2,6 млрд для заміни озброєння, поставленого в Україну в рамках спеціальних президентських повноважень.

Даг Буш, який контролює закупівлю зброї для армії, повідомив журналістам, що прискорення процесу укладання контрактів залежить від покращення ефективності реалізації всього процесу і ґрунтується на уроках, вилучених із пандемії коронавірусу.

Україна значною мірою покладається на Сполучені Штати щодо постачання озброєнь. З початку повномасштабного російського вторгнення Київ отримав від Вашингтона зброю на суму близько $17,9 млрд.

Згідно з останніми даними Пентагону, контракти на суму $2,6 млрд були укладені для заміни озброєння, доставленого в Україну, відколи у Вашингтоні почали використовувати спеціальні президентські повноваження, які дозволяють швидко передавати зброю без схвалення Конгресу у відповідь на запит, пов'язаний з надзвичайною ситуацією.

З другої половини жовтня Сполучені Штати уклали контракти з виробниками зброї на суму близько $1 млрд, що дозволяє припустити, що темп ухвалення рішень щодо контрактів набирає обертів.

Серед укладених контрактів – договір з Lockheed Martin на суму $477 млн. За словами Буша, такі темпи на 15% перевищують внутрішні контрольні показники Пентагону для швидкості укладання контрактів.

Представник Міністерства оборони США зазначив, що армія отримала перший транш коштів для заміни зброї, відправленої в Україну, 3 травня, а потім кошти перераховувалися кожні кілька тижнів. За його словами, кожен транш варіювався від кількох сотень мільйонів до майже мільярда доларів, і швидкість отримання коштів тісно пов'язана із укладанням нових контрактів на заміну озброєнь.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена просила Конгрес виділити ще $37,7 млрд як екстрену допомогу Україні. Також зазначимо, що 10 листопада Вашингтон виділив $400 млн військової допомоги Україні з акцентом на системи ППО.

Тим часом адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.

Загалом Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Крім того, Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю €55,6 млн. Це буде десятим пакетом обладнання та озброєння, яке Фінляндія передасть для потреб ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення.