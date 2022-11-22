Іран продовжить постачати Росії високоточні ракети – Арестович (відео)

Україна перебуває під постійною загрозою застосування високоточних іранських ракет

Іран продовжить постачання ракет Росії. Таку думку висловив Олексій Арестович у програмі Марка Фейгіна.

«Вони зараз переносять виробництво та створюють умови для виробництва БПЛА у самій Росії. Йде потужна торгівля за зброю, за балістичні ракети. Ми завжди перебуваємо у ситуації, коли нам загрожує застосування високоточних іранських ракет», – сказав Арестович.

Раніше Арестович повідомив, що Росія розглядає можливість вторгненняв з Білорусі.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія хоче розпочати виготовлення іранських безпілотників, однак, чи вдасться це зробити швидко, залежить від декількох чинників.

Також раніше лідер таджицької опозиції в екзилі Мухіддін Кабірі заявив, що у Таджикистані є завод зі збирання іранських дронів-камікадзе «Шахед». Саме з звідти Росія може отримувати безпілотники, якими нині атакує Україну.

Українська розвідка раніше також повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.