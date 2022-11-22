Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран продовжить постачати Росії високоточні ракети – Арестович (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Іран продовжить постачати Росії високоточні ракети – Арестович (відео)
Росія веде потужну торгівлю за зброю
фото з відкритих джерел

Україна перебуває під постійною загрозою застосування високоточних іранських ракет

Іран продовжить постачання ракет Росії. Таку думку висловив Олексій Арестович у програмі Марка Фейгіна.

«Вони зараз переносять виробництво та створюють умови для виробництва БПЛА у самій Росії. Йде потужна торгівля за зброю, за балістичні ракети. Ми завжди перебуваємо у ситуації, коли нам загрожує застосування високоточних іранських ракет», – сказав Арестович.

Раніше Арестович повідомив, що Росія розглядає можливість вторгненняв з Білорусі.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія хоче розпочати виготовлення іранських безпілотників, однак, чи вдасться це зробити швидко, залежить від декількох чинників. 

Також раніше лідер таджицької опозиції в екзилі Мухіддін Кабірі заявив, що у Таджикистані є завод зі збирання іранських дронів-камікадзе «Шахед». Саме з звідти Росія може отримувати безпілотники, якими нині атакує Україну. 

Українська розвідка раніше також повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.

Читайте також: Розвідка США розкрила деталі угоди про виробництво іранських дронів у Росії – CNN
Теги: Олексій Арестович Україна ракета війна росія Іран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран передав Росії креслення до БПЛА та самі дрони
Стало відомо, коли Росія зможе озброїтись іранськими безпілотниками
Вчора, 02:21
Ізраїль не виключає надання Україні ракет
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
Вчора, 14:29
Росія планує розпочати виробництво іранських дронів на своїй території
Розвідка США розкрила деталі угоди про виробництво іранських дронів у Росії – CNN
Вчора, 19:24

Політика

Конфлікт Сербії та Косово: сили НАТО готові запобігти ескалації
Конфлікт Сербії та Косово: сили НАТО готові запобігти ескалації
Канада випустила облігації на €360 млн: кошти спрямують на підтримку України
Канада випустила облігації на €360 млн: кошти спрямують на підтримку України
Іран продовжить постачати Росії високоточні ракети – Арестович (відео)
Іран продовжить постачати Росії високоточні ракети – Арестович (відео)
«Путін вже програв». Сенатор США – про війну РФ проти України
«Путін вже програв». Сенатор США – про війну РФ проти України
Україна отримала від Британії ракети з лазерною системою самонаведення
Україна отримала від Британії ракети з лазерною системою самонаведення
Війна Росії з Україною: армія США прискорює процес закупівлі зброї
Війна Росії з Україною: армія США прискорює процес закупівлі зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
151K
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
85K
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
48K
Повернення Криму. Заява Банкової викликала істерику в російських сенаторів
41K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
33K
Чи треба скидати Зеленського? Кремль заплутався із ціллю «спецоперації»

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту