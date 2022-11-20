Чи завадить війна вступу України в ЄС: прогноз віцепрем’єрки Стефанішиної

Ольга Стефанішина переконана, що війна не стане перепоною для вступу України в ЄС

Ольга Стефанішина переконана, що динаміка війни не буде вирішальним фактором у питанні вступу України до ЄС

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що вступ України до ЄС не можна прив’язувати до питання завершення війти або деокупації. Про це вона заявила у Канаді, відповідаючи на запитання журналістів на полях Галіфакської безпекової конференції.

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Віцепрем’єрка переконана, що навіть у разі, якщо остаточне завершення війни затягнеться, це не стане перепоною для звершення вступу України до ЄС.

«Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли йдеться про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором. Ми можемо вступити в ЄС навіть у разі, якщо війна не буде остаточно завершена», – заявила вона.

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Стефанішина не стала уточнювати, які елементи війни можуть затягнутися до того часу, коли Україна питання вступу до ЄС перейде до практичної площини, але нагадала, що раніше Україна та ЄС уклали торговельну політичну угоду попри наявність окупованих територій.

«Нагадаю, що ми уклали Угоду про асоціацію, коли Крим був анексований і почалася війна у Донецькій та Луганській областях, але це не вплинуло на запуск зони вільної торгівлі, про це навіть не було окремих застережень», – підкреслила посадовиця.

Як відомо, Кіпр, що є членом ЄС, не контролює усю свою територію – північна частина острова маю статус окупованої Туреччиною.

Нагадаємо, ще в серпні віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна майже на 70% виконала свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Євросоюзі.

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Також раніше Стефанішина висловила думку, що приєднання України до Європейського союзу навряд чи відбудеться до 2024 року.