Головне за ніч: найгарячіші ділянки фронту та перспективи вступу України до ЄС

Рашисти поставили собі завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донеччини

«Главком» зібрав головні новини ночі 27 грудня. Окупанти поставили собі завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донеччини. Також Австрія підтримає вступ України в ЄС лише за умови проведення реформ.

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Зеленський назвав найгарячіші ділянки фронту

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що на Донбасі ситуація дуже важка. Президент також подякував воїнам, які стоять на позиціях міцно й знаходять можливості знищувати окупантів.

«Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, «мінусувати» їх», – сказав Зеленський.

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Путін встановив нову дату для окупації Донеччини

Найзапекліші бої продовжуються в районі Бахмута, і росіянам не вдається там просуватися, проте вони поставили собі мету вийти на кордони Донеччини до кінця року. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю на телемарафоні.

«Бахмут справді зараз є нашою східною фортецею, і ворог справді зараз сконцентрував там найбільше своїх сил, військової техніки та озброєння. Вони собі поставили завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донеччини», – сказала Маляр.

17 жовтня Маляр говорила, що російське військове керівництво поставило перед окупантами завдання захопити Бахмут на Донеччині до кінця жовтня.

Сербія привела армію у стан підвищеної боєготовності

Сербські військовослужбовці у понеділок, 26 грудня, були приведені в стан підвищеної боєвої готовності через конфлікт із Косовим. Про це повідомив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич, слова якого оприлюднили місцеві ЗМІ.

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«Президент, як головнокомандувач, наказав, щоб збройні сили Сербії були на найвищому рівні бойової готовності, тобто готовності до рівня використання», – вказав посадовець.

Водночас Вучевич зазначив, що «це піднімає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців».

Австрія підтримає вступ України в ЄС лише за однієї умови

Міністерка у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер вважає реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу, якщо вона продовжуватиме йти шляхом реформ. Про це Едтштадлер сказала в інтерв’ю австрійським ЗМІ.

«Україна зараз демонструє неймовірні амбіції та волю йти цим шляхом до Європейського Союзу. Я була вражена, коли відвідала Київ з делегацією жінок-міністрів європейських країн наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами – навіть незважаючи на те, що ця країна все ще перебуває у стані війни», – поділилась вона.