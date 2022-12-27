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Стало відомо, як окупанти карають солдатів, які не хочуть воювати в Україні

glavcom.ua
Стало відомо, як окупанти карають солдатів, які не хочуть воювати в Україні
Російські військові вдаються до самокаліцтва та є випадки суїцидів
фото: Associated Press

Українська сторона зробила все, щоб максимально донести до росіян, яких кидають на війну, інформацію про можливість здатися і врятувати своє життя

Російське командування залякує військовим трибуналом своїх військовослужбовців зі складу окупаційних сил, щоб ті не здавалися в полон української армії. І на тлі слабкої мотивації солдатів воювати в Україні застосовую зокрема і нерегулярні збройні формування. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Представниця Міноборони зазначила, що українська сторона зробила все, щоб максимально донести до росіян, яких кидають на війну, інформацію про можливість здатися і врятувати своє життя.

«Ті, які тут потрапляють у полон, то, безумовно, ми ведемо роботу на всіх рівнях, для того, щоб вони все-таки це робили, щоб вони добровільно здавалися в полон, а не тільки щоб була можливість їх взяти в полон безпосередньо в бою. І справді там є таке явище. З чим це пов'язано? З тим, що ми змогли максимально донести інформацію – для них це єдиний спосіб врятувати їхнє життя», – сказала Маляр.

При цьому в росармії паралельно ведуться роботи із залякування особового складу, слабо мотивованого брати участь у бойових діях під час цієї загарбницької військової кампанії РФ проти України.

«Російська держава, російська диктатура, для якої людина – раб і ніщо, роблять все, щоб вони боялися це робити. Наприклад, вони дуже потужно залякують військовим трибуналом, який там працює. Тих, хто залишає поле бою, їх знову повертають туди ж, тобто вони не мають шансу це зробити», – пояснила вона.

Також у Міноборони України є інформація про те, що російські військові навіть вдаються до самокаліцтва та є випадки суїцидів.

«Настільки вони не хочуть йти воювати. Саме тому там застосовуються і нерегулярні збройні формування», – розповіла Маляр.

Також вона додала, що в окупантів складна ситуація з лікуванням, оскільки вони просто не можуть упоратися з обсягом своїх поранених, тому там високий рівень смертності.

Раніше Ганна Маляр повідомила, що Путін встановив нову дату для окупації Донеччини. Найзапекліші бої продовжуються в районі Бахмута, і росіянам не вдається там просуватися, проте вони поставили собі мету вийти на кордони Донеччини до кінця року.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Теги: росія окупанти війна Україна трибунал

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