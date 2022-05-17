Хотіли зґвалтувати матір: розповідь жінки з Чернігівщини про звірства рашистів

Росіяни проявляли нелюдське ставлення до місцевих мешканців та були непередбачувані

Жителька села Ягідне розповіла про злочини, які вчиняли рашисти щодо мирних мешканців під час окупації села

В окупованому селі Ягідне Чернігівської області буряти та росіяни влаштували пекло. Військові, яких Москва відправила на війну в Україну, були п'яні, відбирали у людей продовольство та влаштовували звірства. Про поведінку загарбників села Ягідне розповіла місцева медсестра.

За її словами, вони боялися «вузькооких» і не прогадали. Буряти приходили тричі на день за продовольством, а одного разу хотіли зґвалтувати її матір.

«Буряти приходили тричі на день: яйця дай, м’ясо дай, водку дай. П’яні маму з хати за волосся витягували, хотіли зґвалтувати. Почали душити, вона стала синіти. Тато прибіг на допомогу з ножем: що буде, то буде. Його прикладом ударили, знепритомнів, бік і досі синій. І над головою в нього стріляли й ножа до горла прикладали...» – зазначає вона.

Все це відбулося, поки командир не схопив того, що хотів зґвалтувати, та не зупинив. Матері пообіцяли, що він більше не прийде, проте історія повторилася. Того ж вечора виламав двері в будинку, почав сірниками світити, а матір заховалася в ліжко до хворої бабусі та прикрилася ковдрою.

«Потім іще вночі приходили. Ширінки розстебнуті. Татові автомат до голови: де твоя жінка? Мама постійно ховалася. Схудла, почорніла за ці три тижні, але вціліла», – додала вона.

Також дівчина розповіла, що окупанти повипивали все спиртне в хатах та погребах (вино, горілку, коньяк), а потім перейшли на парфуми.

Росіяни проявляли нелюдське ставлення та були непередбачувані.

«Доводилося ходити в туалет при всіх. Відра стояли біля сходів нагору. Просили відвертатися, ми з дівчатами прикривали одна одну куртками... У сусідньому селі один росіянин прийшов до діда й баби, вони його нагодували, а він вийшов і кинув у хату гранату», – розповіла очевидиця.

Відомо, що село Ягідне звільнили на початку квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні російські бойовики викрадають та катують мирних мешканців.

Відомо й те, що російські загарбники влаштували поблизу блокадного Маріуполя фільтраційні табори для тих, хто не пройшов фільтрацію у самому місті.