Живуть у нелюдських умовах. Як рашисти знущаються з маріупольців у фільтраційних таборах

Окупанти тримають у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя понад дві тисячі осіб

Російські загарбники влаштували поблизу блокадного Маріуполя фільтраційні табори для тих, хто не пройшов фільтрацію у самому місті. Зазвичай, це проукраїнські активісти, правоохоронці, військові тощо. Про це розповів у інтерв’ю виданню Lb.ua радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Найбільший фільтраційний табір зараз в Новоазовському районі – там вже майже чотири тижні перебуває близько двох тисяч чоловіків.

«Їх тримають в нелюдських умовах – вони сплять на підлозі, в приміщенні школи. На всіх один кран з холодною водою, це все, що доступно з гігієни. В одежі вони теж, в якій поїхали ще місяць тому, в такій перебувають, без можливості її попрати. Залучаються вони до громадських робіт у тому ж Безіменному. Що з ними далі буде – невідомо. Двічі на день їх шикують, рахують, не дають нікуди виходити за межі цього табору без супроводу конвою», – розповів Андрющенко.

На питання, чому їх тримають, що на них очікує, російські військові ніякої конкретної відповіді не дають. Кажуть, або залучатимуть до примусових робіт з розбору завалів, відновлення заводів, або мобілізують до армії так званої «ДНР».

«До того планували їх провести парадом полонених на 9 травня, але щось пішло не так, що називається. Це дуже жахлива історія. І, в принципі, люди абсолютно безправні, тому що все право – у людини з автоматом. Як з цим бути, що робити, як повертати їх і як за них боротись, враховуючи відсутність будь-яких інституцій, – це поки велике питання. Велике завдання для нас», – сказав посадовець.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Нагадаємо, що у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисячу українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.