Українські військові відбили 10 атак окупантів на Донбасі: список втрат ворога

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25)

Протягом 21 квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Про це йдеться в повідомленні Операції об'єднаних сил в Facebook.

Також повідомляється, що завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10«.

У штабі ООС зазначили, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

Нагадаємо, 21 квітня президент РФ Володимир Путін заявив про те, що ймовірний штурм промзони «Азовсталі» вважає недоцільним.

Диктатор також наказав своїм військовим не лізти у катакомби металургійного гіганта.