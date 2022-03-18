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    Вогняна відплата. Артилеристи показали, як стріляють по ворогу (відео)

    Українські захисники нищать ворога по всіх напрямках - Вогняна відплата. Артилеристи показали, як стріляють по ворогу (відео)
    Українські захисники нищать ворога по всіх напрямках
    скріншот з відео

    Триває 23 доба повномасштабного вторгнення Росії

    Українські захисники продовжують давати відсіч російським загарбникам. Цього разу, вирішили показати свою роботи наші артилеристи.

    Відповідне відео розмістили у себе на сторінці Facebook 128-й окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

    «За наші зруйновані будинки та інфраструктуру, за жінок і дітей, за побратимів – по орках вогонь», – підписали відео військові.

    На відео наші бійці стріляють з усіх можливих гармат, аби знищити ворога:

    Нагадаємо, українські військові знищили колону російських окупантів. Відео відмінної роботи наших захисників показали Сухопутні війська Збройних сил України.

    «РоZіяни, ви на чужій землі. Забирайтесь геть, доки можете!» – закликають українські військові рашистів.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Вогняна відплата. Артилеристи показали, як стріляють по ворогу (відео)