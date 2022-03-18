Вогняна відплата. Артилеристи показали, як стріляють по ворогу (відео)

Українські захисники нищать ворога по всіх напрямках

Триває 23 доба повномасштабного вторгнення Росії

Українські захисники продовжують давати відсіч російським загарбникам. Цього разу, вирішили показати свою роботи наші артилеристи.

Відповідне відео розмістили у себе на сторінці Facebook 128-й окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

«За наші зруйновані будинки та інфраструктуру, за жінок і дітей, за побратимів – по орках вогонь», – підписали відео військові.

На відео наші бійці стріляють з усіх можливих гармат, аби знищити ворога:

Нагадаємо, українські військові знищили колону російських окупантів. Відео відмінної роботи наших захисників показали Сухопутні війська Збройних сил України.

«РоZіяни, ви на чужій землі. Забирайтесь геть, доки можете!» – закликають українські військові рашистів.