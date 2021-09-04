Прикордонники затримали 20-річного контрабандиста в кукурудзі

Молодика з чотирма пакунками безакцизних сигарет зупинили на кордоні з Угорщиною

На Закарпатті військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону затримали українця, який ніс до Угорщини сигарети.

Молодика з чотирма пакунками, обгорнутими у чорний поліетилен, спіймали в кукурудзяному полі на околиці села Велика Паладь, що на Берегівщині. Про це ідеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У кожному з пакунків було по 2 ящики із 1000 пачок безакцизних сигарет.

Зрозумівши, що його викрито, контрабандист спробував втекти, проте його затримали.

20-річному молодику загрожує адмінвідповідальність за в ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст. 185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

На українця склали документи адміністративного провадження.

Крім того, за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», до Берегівського відділу Нацполіції та ГУ ДФС у Закарпатській області, направлено повідомлення.

Раніше повідомлялося, що прикордонники Волинського загону затримали українця, який намагався незаконно виїхати до Польщі у вантажному вагоні.

Раніше прикордонники не пропустили в Україну топменеджера російського холдингу, який незаконно у 2017 році відвідував окупований Крим.

Також українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів. Паломники приїдуть для святкування іудейського Нового року Рош га-Шана.

Крім того, працівники Вишгородського районного управління поліції спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби під час патрулювання території зони відчуження виявили поблизу КПП «Дитятки» трьох молодиків, які проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.