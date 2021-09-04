  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Прикордонники затримали 20-річного контрабандиста в кукурудзі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На українця склали документи адміністративного провадження - Прикордонники затримали 20-річного контрабандиста в кукурудзі
    На українця склали документи адміністративного провадження
    Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

    Молодика з чотирма пакунками безакцизних сигарет зупинили на кордоні з Угорщиною

    На Закарпатті військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону затримали українця, який ніс до Угорщини сигарети.

    Молодика з чотирма пакунками, обгорнутими у чорний поліетилен, спіймали в кукурудзяному полі на околиці села Велика Паладь, що на Берегівщині. Про це ідеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

    У кожному з пакунків було по 2 ящики із 1000 пачок безакцизних сигарет.

    Зрозумівши, що його викрито, контрабандист спробував втекти, проте його затримали.

    20-річному молодику загрожує адмінвідповідальність за в ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст. 185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

    На українця склали документи адміністративного провадження.

    Крім того, за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», до Берегівського відділу Нацполіції та ГУ ДФС у Закарпатській області, направлено повідомлення.

    Раніше повідомлялося, що прикордонники Волинського загону затримали українця, який намагався незаконно виїхати до Польщі у вантажному вагоні.

    Раніше прикордонники не пропустили в Україну топменеджера російського холдингу, який незаконно у 2017 році відвідував окупований Крим.

    Також українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів. Паломники приїдуть для святкування іудейського Нового року Рош га-Шана.

    Крім того, працівники Вишгородського районного управління поліції спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби під час патрулювання території зони відчуження виявили поблизу КПП «Дитятки» трьох молодиків, які проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.

    Читайте також: Щеплених «Супутником V» білорусів не пустили в Україну. Вони запропонували $50 хабаря
    Теги: прикордонники Крим ДФС ЧАЕС документи час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прикордонники затримали 20-річного контрабандиста в кукурудзі