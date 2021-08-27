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    Події в Україні

    Щеплених «Супутником V» білорусів не пустили в Україну. Вони запропонували $50 хабаря

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    Факт дачі хабаря зафіксовано, гроші вилучено - Щеплених «Супутником V» білорусів не пустили в Україну. Вони запропонували $50 хабаря
    Факт дачі хабаря зафіксовано, гроші вилучено
    Фото: dpsu.gov.ua

    Білоруси, щоб все-таки потрапити в Україну, запропонували прикордонникам неправомірну винагороду в розмірі $50

    Прикордонники не пустили в Україну щеплених «Супутником V» громадян Білорусі, і вони спробували за $50 підкупити військовослужбовців і потрапити в країну. Про це 27 серпня повідомляє Держприкордонслужба.

    Інцидент стався напередодні ввечері в пункті пропуску Сеньківка, куди прибули троє громадян Білорусі.

    «Іноземці прямували на в'їзд в Україну і показали на прикордонному контролі сертифікати повної вакцинації проти коронавірусної інфекції. Під час перевірки документів прикордонники з'ясували, що зазначена вакцина, «Гам-ковід-вак» білоруського виробництва, не включена в перелік для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я», – йдеться в повідомленні.

    Прикордонники відмовили громадянам сусідньої держави у в'їзді. Тоді білоруси, щоб все-таки потрапити в Україну, запропонували прикордонникам неправомірну винагороду в розмірі $50.

    За даним фактом направлено повідомлення в Нацполіцію. Факт дачі хабаря зафіксовано, гроші вилучено. Громадянам відмовили у в'їзді в Україну.

    Раніше у Росії подружжю вкололи фізрозчин замість препарату від коронавірусу (відео).

    Тим часом, влада Франції закликає відмовитися від російської та китайської вакцин. У міністерстві закордонних справ країни просять громадян довіряти тільки перевіреним вакцинам.

    Нагадаємо, інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

    Наразі із країн Європейського союзу російський препарат використовує лише Угорщина.

    Теги: прикордонники Білорусь Держприкордонслужба хабар вакцинація
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    Щеплених «Супутником V» білорусів не пустили в Україну. Вони запропонували $50 хабаря