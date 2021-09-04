Українець намагався виїхати до Польщі у вантажному вагоні

Чоловік не мав при собі жодних документів та ховався від прикордонників

Прикордонники Волинського загону затримали українця, який намагався незаконно виїхати до Польщі у вантажному вагоні. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, нелегального мандрівника виявив наряд під час перевірки потяга, що прямував до Польщі через пункт пропуску «Володимир-Волинський».

«Зазирнувши в один з вантажних вагонів, охоронці кордону помітили чоловіка. Жодних документів він при собі не мав, правоохоронцям же повідомив, що є жителем Рівненщини. Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути паспортного контролю та незаконно потрапити за кордон», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що за спробу незаконного перетину державного кордону чоловіку доведеться відповідати у суді.

Раніше прикордонники не пропустили в Україну топменеджера російського холдингу, який незаконно у 2017 році відвідував окупований Крим.

Також українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів. Паломники приїдуть для святкування іудейського Нового року Рош га-Шана.

Крім того, працівники Вишгородського районного управління поліції спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби під час патрулювання території зони відчуження виявили поблизу КПП «Дитятки» трьох молодиків, які проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.