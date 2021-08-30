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    Події в Україні

    Прикордонники готуються до прибуття понад 20 тисяч хасидів до України

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    Більшість паломників-хасидів прямуватимуть через пункти пропуску &laquo;Бориспіль&raquo; та &laquo;Жуляни&raquo; - Прикордонники готуються до прибуття понад 20 тисяч хасидів до України
    Більшість паломників-хасидів прямуватимуть через пункти пропуску «Бориспіль» та «Жуляни»
    Фото: dpsu.gov.ua

    Прикордонники провели заняття з підвищення рівня організації та здійснення контролю

    Українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів. Паломники приїдуть для святкування іудейського Нового року Рош га-Шана. Про це про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Більшість паломників-хасидів прямуватимуть через пункти пропуску «Бориспіль» та «Жуляни». За попередніми даними прикордонники очікують прибуття понад 20 тисяч паломників», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що відомство має намір залучити додатковий персонал.

    Для співробітників провели заняття з підвищення рівня організації та здійснення прикордонного контролю.

    Також прикордонники за допомогою технічних засобів прикордонного контролю докладно вивчали паспорти громадянина Ізраїлю, види підробок і законодавчу базу з питань пропускних операцій.

    Зазначимо, Ізраїль запроваджує особливі правила для туристів, які їдуть в Україну.

    Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

    До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

    Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

    Теги: прикордонники Ізраїль хасиди Умань єврейський Новий рік Україна Рош ха-Шана
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    Прикордонники готуються до прибуття понад 20 тисяч хасидів до України