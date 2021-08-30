Прикордонники готуються до прибуття понад 20 тисяч хасидів до України

Прикордонники провели заняття з підвищення рівня організації та здійснення контролю

Українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів. Паломники приїдуть для святкування іудейського Нового року Рош га-Шана. Про це про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Більшість паломників-хасидів прямуватимуть через пункти пропуску «Бориспіль» та «Жуляни». За попередніми даними прикордонники очікують прибуття понад 20 тисяч паломників», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відомство має намір залучити додатковий персонал.

Для співробітників провели заняття з підвищення рівня організації та здійснення прикордонного контролю.

Також прикордонники за допомогою технічних засобів прикордонного контролю докладно вивчали паспорти громадянина Ізраїлю, види підробок і законодавчу базу з питань пропускних операцій.

Зазначимо, Ізраїль запроваджує особливі правила для туристів, які їдуть в Україну.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.