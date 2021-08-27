У Чорнобильську зону нелегально проникли троє молодиків із Києва (фото)

Порушникам загрожує штраф

Працівники Вишгородського районного управління поліції спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби під час патрулювання території зони відчуження виявили поблизу КПП «Дитятки» трьох молодиків, які проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Вік молодиків - від 23 до 25 років. Усі вони жителі міста Києва.

Відносно порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

Як повідомлялося, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження розпочинають інструментальні дослідження та проєктування низки легендарних об’єктів зони відчуження. На цей проєкт планують витратити 30 млн грн, щоб привабити туди туристів.

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