Хасидів в Умані охоронятимуть водолази (відео)

Напередодні водолази обстежили та очистили від небезпечних предметів дно водойми, яку використовуватимуть прочани під час релігійних обрядів

Прочани здійснюють ритуальне занурення у глибоку водойму, тож їх на човнах стерегтимуть водолази

Серед релігійних відправлень, які проводяться хасидами напередодні Нового року, особливе місце займає ритуальне занурення у відкритих водоймах.

Місцем для цього серед прочан, які прибули до Умані є затоплений кар’єр, глибина якого місцями складає понад 8 метрів. Про це ідеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Напередодні водолази обстежили та очистили від небезпечних предметів близько 3500 м2 дна водойми, яку використовуватимуть прочани під час релігійних обрядів. Серед виявлених предметів залишки будівельних матеріалів, автомобільні шини, пластикові та скляні пляшки тощо.

«Згідно Плану реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та події під час паломництва брацлавських хасидів до міста Умані, на час релігійних обрядів, водолази чергують на двох постах: на ставку Мегомметр і кар’єрі», – ідеться у повідомленні.

На місцях дислокації постійно перебуватимуть човни із водолазами і медичні працівники, які у будь яку хвилину готові відреагувати на небезпеку та надати кваліфіковану допомогу.

Раніше повідомлялося, що в Умань приїхали 800 правоохоронців, щоб забезпечити порядок під час святкування Рош га-Шана.

Як відомо, хасиди масово їдуть в Україну. Ізраїльський міністр попередив про «бомбу, яка цокає».

У минулому році Україна закрила доступ паломникам до Умані. Близько 2000 хасидів намагалися прорватися на територію Черкаської області через Білорусь.

Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю дав зрозуміти, що, повернувшись з Умані цього року, паломники можуть стати загрозою.

Тим часом українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.