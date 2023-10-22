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Ідентифіковано всіх жертв ракетного удару по «Новій пошті»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ідентифіковано всіх жертв ракетного удару по «Новій пошті»
Термінал «Нової пошти» на Харківщині після ракетного удару росіян 21 жовтня 2023 року
фото: Національна поліція

Ще однією жертвою злочину РФ став 30-річний житель Харкова

Фахівці ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок російського ракетного удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі «Суспільному».

За словами правоохоронця, шостий загиблий – 30-річний житель Харкова, уродженець Кам'янки Дворічанської громади.

«Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Ми підтверджуємо, що особа, яку дістали з місця трагедії, ідентифікована. Батько та мати одразу його не упізнали через те, що тіло сильно обгоріло», – зазначив Болвінов.

Він також додав, що на місці удару немає вирви, тому що ракета С-300, якою били росіяни, могла вибухнути раніше.

«На місці ми не бачимо вирви, а бачимо величезну дірку у даху. Є такий варіант, що ракета могла у повітрі вибухнути, могла вибухнути на даху», – розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

Від нічного ворожого удару по Харківщині загинули шестеро людей, поранення отримали 17 осіб.

Раніше повідомлялося, що фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти».

Теги: Харківщина Нова пошта обстріл

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