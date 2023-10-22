Ідентифіковано всіх жертв ракетного удару по «Новій пошті»

Термінал «Нової пошти» на Харківщині після ракетного удару росіян 21 жовтня 2023 року

Ще однією жертвою злочину РФ став 30-річний житель Харкова

Фахівці ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок російського ракетного удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі «Суспільному».

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За словами правоохоронця, шостий загиблий – 30-річний житель Харкова, уродженець Кам'янки Дворічанської громади.

«Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Ми підтверджуємо, що особа, яку дістали з місця трагедії, ідентифікована. Батько та мати одразу його не упізнали через те, що тіло сильно обгоріло», – зазначив Болвінов.

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Він також додав, що на місці удару немає вирви, тому що ракета С-300, якою били росіяни, могла вибухнути раніше.

«На місці ми не бачимо вирви, а бачимо величезну дірку у даху. Є такий варіант, що ракета могла у повітрі вибухнути, могла вибухнути на даху», – розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

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Від нічного ворожого удару по Харківщині загинули шестеро людей, поранення отримали 17 осіб.

Раніше повідомлялося, що фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти».