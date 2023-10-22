Удар по «Новій пошті» під Харковом: експерти ідентифікували тіла більшості загиблих
Загиблими виявилися чоловіки середнього віку, які жили в прилеглих населених пунктах
Фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти». Від обстрілу «Нової пошти» на Харківщині загинули шестеро, ще 16 постраждали в селі Коротич на Харківщині. Їх удалося впізнати за зовнішніми ознаками.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків начальника відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласної поліції Олександр Кобилєв, передає «Суспільне».
Залишилося ідентифікувати тіло ще одного загиблого. Оскільки воно понівечене пожежею, то його збираються направити на ДНК-експертизу.
За словами Кобилєва, загиблими виявилися чоловіки середнього віку, які жили в прилеглих населених пунктах.
Також правоохоронці вилучили уламки від ракети. Поряд з терміналом «Нової пошти» не було військових обʼєктів.
Як зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, постраждалі – мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.
Раніше ДСНС показала ліквідацію наслідків російського ракетного удару по терміналу «Нової пошти».
Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти».
У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.
Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.
До слова, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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