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Удар по «Новій пошті» під Харковом: експерти ідентифікували тіла більшості загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по «Новій пошті» під Харковом: експерти ідентифікували тіла більшості загиблих
Фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти»
фото: Ігор Терехов

Загиблими виявилися чоловіки середнього віку, які жили в прилеглих населених пунктах

Фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти». Від обстрілу «Нової пошти» на Харківщині загинули шестеро, ще 16 постраждали в селі Коротич на Харківщині. Їх удалося впізнати за зовнішніми ознаками.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків начальника відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласної поліції Олександр Кобилєв, передає «Суспільне».

Наслідки атаки окупантів по Харківщині
Наслідки атаки окупантів по Харківщині
фото: Ігор Терехов

Залишилося ідентифікувати тіло ще одного загиблого. Оскільки воно понівечене пожежею, то його збираються направити на ДНК-експертизу.

За словами Кобилєва, загиблими виявилися чоловіки середнього віку, які жили в прилеглих населених пунктах.

Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти»
Окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти»
фото: Ігор Терехов

Також правоохоронці вилучили уламки від ракети. Поряд з терміналом «Нової пошти» не було військових обʼєктів.

Як зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, постраждалі – мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.

Раніше ДСНС показала ліквідацію наслідків російського ракетного удару по терміналу «Нової пошти».

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти»

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

До слова, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: війна обстріл окупанти Нова пошта Харківщина

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