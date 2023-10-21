Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з важкої артилерії: є загиблий
Ворог випустив по Нікополю сім снарядів
У суботу вдень російські загарбники обстріляли з важкої артилерії місто Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок цього є загиблий. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
«Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту сім снарядів», – написав посадовець.
За даними Лисака, внаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинув чоловік. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що ввечері 20 жовтня російські окупанти завдали удару по передмістю Кривого Рога крилатою ракетою Х-59.
Як повідомив Генштаб ЗСУ, у ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131.
У ЗСУ пояснили, що під час обстрілу України у ніч на 21 жовтня російські окупанти використали складну тактику дуже мішаних атак.
До слова, триває 605-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулого дня відбулося понад 100 бойових зіткнень.
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