Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з важкої артилерії: є загиблий

Ворог випустив по Нікополю сім снарядів

У суботу вдень російські загарбники обстріляли з важкої артилерії місто Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок цього є загиблий. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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«Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту сім снарядів», – написав посадовець.

За даними Лисака, внаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинув чоловік. Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, що ввечері 20 жовтня російські окупанти завдали удару по передмістю Кривого Рога крилатою ракетою Х-59.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, у ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

У ЗСУ пояснили, що під час обстрілу України у ніч на 21 жовтня російські окупанти використали складну тактику дуже мішаних атак.

До слова, триває 605-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулого дня відбулося понад 100 бойових зіткнень.