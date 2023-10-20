Військові бази США на Близькому Сході зазнали атаки дронів

У четвер, дві військові бази США в Сирії зазнали нападу

Атаки безпілотників у Сирії та Іраку сталися після вибуху в лікарні у місті Газа

Два дні військові бази США на Близькому Сході зазнавали атаки дронів. Про це повідомляє Fox News.

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Удару безпілотника було завдано по американській базі в Сирії в середу. У той день були спроби атак безпілотників в Іраку.

У четвер, дві військові бази США в Сирії зазнали нападу.

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Два безпілотники завдали ударів по авіабазі на заході Іраку, де розташовані американські війська. Повідомлялося про незначні поранення серед сил коаліції.

Станом на зараз у Сирії перебувають близько 900 військовослужбовців США, а в Іраку – 2500 військовослужбовців.

Атаки безпілотників у Сирії та Іраку сталися після вибуху в лікарні у місті Газа.

Нагадаємо, 19 жовтня корабель ВМС США біля узбережжя Ємену зазнав обстрілу та перехопив ракети, випущені бойовиками Ірану.