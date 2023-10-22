Ракетний удар по «Новій пошті»: кількість постраждалих зросла

Ще один працівник «Нової пошти» отримав осколкові поранення внаслідок удару

Кількість потерпілих внаслідок російського удару по Харківщині збільшилась до 17

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу окупантами термінала «Нової пошти» під Харковом збільшилася. Поранення отримали 17 осіб. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.

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«Станом на зараз кількість потерпілих збільшилась до 17. Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення», – йдеться у повідомленні.

Постраждалому надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

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Раніше повідомлялося, що фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти». Від обстрілу «Нової пошти» на Харківщині загинули шестеро, ще 16 постраждали в селі Коротич на Харківщині. Їх удалося впізнати за зовнішніми ознаками.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти».

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

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Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

До слова, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).