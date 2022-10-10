Іноземна репортерка показала наслідки обстрілу Києва (відео)

Росіяни знищують цивільне населення України

Іноземні репортери показали наслідки ранкового обстрілу Києва. На відео видно талі загиблих людей, які лежать просто на вулиці. Іноземні журналісти шоковані злочинами росіян.

Вона розповіла, що у центрі Києва у 2022 році росіяни знищують цивільне населення. Журналістка показала наслідки російського тероризму, від якого стражадють прості українці.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.