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Обстріл Обухова: пошкоджені житлові будинки (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріл Обухова: пошкоджені житлові будинки (фото)
Ворог завдав ударів по столиці та області 
фото з відкритих джерел

На Київщині сьогодні були прильоти про інфраструктурі та мирній забудові

Сьогодні, 10 жовтня, окупанти обстріляли кілька населених пунктів Обухівщини: поліція Київщині фіксує наслідки обстрілів. Про це інформує Національна поліція України.

В результаті вибухів пошкоджено понад 20 житлових будинків.  

«Правоохоронці та екстрені служби працюють на місці події, допомагають ліквідувати наслідки ворожої атаки. Просимо усіх громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно проходити в укриття!», – йдеться в повідомленні.

Обстріл Обухова: пошкоджені житлові будинки (фото) фото 1
Обстріл Обухова: пошкоджені житлові будинки (фото) фото 2

Також відомо, що в Обухівському районі збита ворожа ракета. 

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Нагадаємо, вранці 10 жовтня столиця України зазнала масованих ракетних обстрілів. Ракети окупантів прилетіли в Шевченківський район Києва і пошкодили будівлю університету, музей Ханенків та парк.

До слова, у столиці можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому слід подбати про заряджені телефони, павербанки та наявність запасів води.

Крім того, окупанти влучили в будівлю бізнес-центру в столиці. Нагадаємо, наразі відомо про п‘ятьох загиблих та 12 постраждалих внаслідок ударів по Києву.

Сьогодні 10 жовтня, близько 11.30 на Київщині сталися прильоти в трьох районах області. Ударів завдано по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі – люди перебувають під завалами.

Нагадаємо, про точну кількість постраждалих та загиблих внаслідок масованих ударів по Києву вранці 10 жовтня говорити рано, однак уже відомо про понад 30 постраждалих. 

Також мер Києва Віталій Кличко 10 жовтня звернувся до мешканців столиці із проханням перебувати в укриттях та не їхати в місто. Є загроза нових ударів по Києву.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Відомо, що ударів зазнала енергомережа та критична інфраструктура столиці.

Сьогодні від ранку рашисти масовано обстрілюють українські міста. Зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Теги: Київщина Київ укриття ракета поліція окупанти

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