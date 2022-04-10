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    Події в Україні

    Інструктори однієї з країн-членів НАТО тренуватимуть ЗСУ

    Литва тренуватиме українських військових користуватися західною технікою - Інструктори однієї з країн-членів НАТО тренуватимуть ЗСУ
    Литва тренуватиме українських військових користуватися західною технікою
    фото з відкритих джерел

    У Литві організовують навчання для українських військових

    Литва найближчим часом організовує навчання українських військових. Вони будуть тренуватися користуватися західною технікою і зброєю. Про це повідомляє Delfi.

    «Найближчим часом організуємо військові навчання для українських військових тут, у Литві», – цитує видання командувача литовською армією Валдемараса Рупшіса.

    За його словами, литовські фахівці навчатимуть українських військових користуватися західною технікою, обладнанням і зброєю.

    Рупшіс додав, що інструктори готові поділитися всіма знаннями, які потрібні для управління операціями в Україні.

    «Ми готові тренувати їх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо, це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні», – додав він.

    Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

    Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер 8 квітня особисто відвідав Київ та Бучу разом з президенткою Єврокомісії і головним дипломатом ЄС.

    Днями в Україну із Чехії було відправлено танки Т-72 та іншу бронетехніку розробки СРСР.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові навчання військові Литва навчання Україна окупація #stoprussia
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    Інструктори однієї з країн-членів НАТО тренуватимуть ЗСУ