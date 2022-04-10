Інструктори однієї з країн-членів НАТО тренуватимуть ЗСУ

У Литві організовують навчання для українських військових

Литва найближчим часом організовує навчання українських військових. Вони будуть тренуватися користуватися західною технікою і зброєю. Про це повідомляє Delfi.

«Найближчим часом організуємо військові навчання для українських військових тут, у Литві», – цитує видання командувача литовською армією Валдемараса Рупшіса.

За його словами, литовські фахівці навчатимуть українських військових користуватися західною технікою, обладнанням і зброєю.

Рупшіс додав, що інструктори готові поділитися всіма знаннями, які потрібні для управління операціями в Україні.

«Ми готові тренувати їх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо, це ті знання, які потрібні для управління операціями в Україні», – додав він.

Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер 8 квітня особисто відвідав Київ та Бучу разом з президенткою Єврокомісії і головним дипломатом ЄС.

Днями в Україну із Чехії було відправлено танки Т-72 та іншу бронетехніку розробки СРСР.