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    Системи ППО Patriot почали розгортати у Словаччині

    У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot - Системи ППО Patriot почали розгортати у Словаччині
    У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot
    фото: facebook.com/JaroNadPublic

    Система буде розміщена на військово-повітряній базі «Сліач» у центральній частині Словаччини

    Перші підрозділи, відповідальні за розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, почали прибувати до Словаччини. Про це повідомив глава міноборони Словаччини Ярослав Надь.

    «Я радий підтвердити, що до Словацької Республіки поступово прибувають перші підрозділи, які відповідають за розгортання системи ППО Patriot. Процес продовжиться найближчими днями», – написав він на сторінці у Facebook.

    За його словами, система буде розміщена на військово-повітряній базі «Сліач» у центральній частині Словаччини.

    Він подякував Німеччині та Нідерландах за їх «відповідальне рішення» суттєво посилити обороноздатність Словаччини.

    Надь вкотре наголосив, що система «Патріот» не є заміною старої російської системи С-300, а є ще одним елементом захисту повітряного простору Словацької Республіки.

    «Однак через свій вік, технічний стан, недостатні можливості, а також фактичну залежність від РФ... ми намагатимемося замінити її в майбутньому іншою системою, яка була б повністю сумісна з нашими союзниками і забезпечувала б більш високий захист Словацької Республіки», – резюмував Надь.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав американський народ та владу США надати Україні системи ППО, як альтернативу закриття неба.

    До слова, закриття неба над Україною на тлі повномасштабного вторгнення РФ підтримали ще дві країни – Латвія та Литва. Сейм Литви одноголосно закликав ООН вжити заходів для закриття неба України від російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Системи ППО Patriot почали розгортати у Словаччині