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    Президентка Єврокомісії приголомшила зізнанням після поїздки в Бучу

    Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про свою поїздку до Бучі - Президентка Єврокомісії приголомшила зізнанням після поїздки в Бучу
    Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про свою поїздку до Бучі
    фото: Дденис Шмигаль/ Telegram

    Політик пообіцяла, що винні в жорстоких катування і вбивствах мирних мешканців будуть покарані

    Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн озвучила свої настрої та враження після відвідин Бучі, в якій російські військові фактично влаштували геноцид українського народу. Про це політик написала на сторінці у Twitter.

    За її словами, винних у звірствах буде притягнуто до відповідальності,

    Також президентка Єврокомісії запевнила, що Європа – на боці України.

    «Важливо було розпочати мій візит у Бучі. Тому що у Бучі наша людяність руйнувалася. Мій меседж українському народу: винних у звірствах буде притягнуто до відповідальності. Ваша боротьба – наша боротьба. Я сьогодні у Києві, щоб сказати вам, що Європа на вашому боці», – заявила фон дер Ляєн.

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    Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідали Бучу, де російські війська фактично влаштували геноцид мирним мешканцям.

    У поїздці їх супроводжував очільник українсього уряду Денис Шмигаль.

    Теги: росія війна Буча Україна Урсула фон дер Ляєн
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    Президентка Єврокомісії приголомшила зізнанням після поїздки в Бучу