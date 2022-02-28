Російських вояків відправили в Україну з простроченими пайками (відео)

Продукти протерміновані ще у 2015 році

Дуже «турботливе» ставлення ворожого командування до своїх підлеглих

Російських окупантів, який відправили нападати на Україну, укомплектували простроченими продуктовими наборами. Українські захисники після бою знайшли індивідуальні раціони харчування російських вояків і виявили, що вони протерміновані ще з 2015 року.

«Російські матері, заберіть своїх дітей звідси, поки ми їх усіх не повбивали», – звернулися українські захисники до росіян.

Тож російських солдатів командування годує простроченою їжею.

Нагадаємо, станом на вечір 28 лютого окупанти обстрілюють мирних мешканців, а з Білорусі війська рухаються до Волині.

Під час обстрілу Харкова зруйновано 87 будинків мирних жителів. Також стався авіаналіт на Бровари: є загиблий та поранені.

Як відомо, російські солдати, які складуть зброю, отримають амністію і по 5 млн рублів – Міноборони.

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