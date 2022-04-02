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    Події в Україні

    Стріляють дітям по ногах: СБУ розповіла про звірства окупантів (відео)

    Кадирівці у Маріуполі задля розваги стріляють дітям по ногах - Стріляють дітям по ногах: СБУ розповіла про звірства окупантів (відео)
    Кадирівці у Маріуполі задля розваги стріляють дітям по ногах
    фото з відкритих джерел

    На перехоплених плівках СБУ так багато доказів деградації та звірів рашистів

    На перехоплених СБУ розмовах загарбників можна почути, як російський окупант розповів, що в Маріуполі кадирівці поводяться як звірі та стріляють дітям по ногах. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

    Зазначається, що один із загарбників розповідає дружині про «сафарі» на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногах. Все це вони роблять для розваги.

    Також окупант вихваляється захопленими під Києвом трофеями: «машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе понабирали, карабинов».

    Окрім цього, інший окупант спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак. Він каже, що з харчуванням у них все нормально: «…собаку зарізали, з'їли», бо просто «нутрії закінчились».

    «Найгірше, що навіть «мирні» росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, загарбники настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.

    У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках.

    Теги: росія окупанти СБУ діти війна Україна окупація #stoprussia
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    Стріляють дітям по ногах: СБУ розповіла про звірства окупантів (відео)