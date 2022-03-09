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    Кримінал

    Голодні окупанти вештаються по дворах і крадуть курей (відео)

    Голодні окупанти вештаються по дворах і крадуть курей (відео)
    скріншот з відео

    Троє російських військових зайшли у двір і почали пхати птицю до мішків

    Зголоднілі російські загарбники почали красти курей з українських дворів. Кадри оприлюднив Telegram-канал «ЗСУ. Війна з окупантами».

    «Кацапські окупанти крадуть курей у звичайних людей. Це не те, що фашисти, вони їх давно вже переплюнули, чорти», - підписане відео.

    На кадрах видно, що троє російських військових зайшли у двір і почали пхати птицю до мішків. Один з них навіть озброївся палицею і почав гатити по курям.

    Де саме відбувалося подібне мародерство, достеменно невідомо.

    Напередодні Міноборони повідомляло, що окупанти тримають людей у заручниках та грабують будинки.

    Також на Сумщині окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

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    Теги: Росія окупанти війна пограбування
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    Голодні окупанти вештаються по дворах і крадуть курей (відео)