Голодні окупанти вештаються по дворах і крадуть курей (відео)

Троє російських військових зайшли у двір і почали пхати птицю до мішків

Зголоднілі російські загарбники почали красти курей з українських дворів. Кадри оприлюднив Telegram-канал «ЗСУ. Війна з окупантами».

«Кацапські окупанти крадуть курей у звичайних людей. Це не те, що фашисти, вони їх давно вже переплюнули, чорти», - підписане відео.

На кадрах видно, що троє російських військових зайшли у двір і почали пхати птицю до мішків. Один з них навіть озброївся палицею і почав гатити по курям.

Де саме відбувалося подібне мародерство, достеменно невідомо.

Напередодні Міноборони повідомляло, що окупанти тримають людей у заручниках та грабують будинки.

Також на Сумщині окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

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