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    Події в Україні

    Окупанти розповіли, як їх зустрічають в Україні: бабця нагодувала пиріжками – отруїла вісьмох (аудіо)

    Українська бабуся отруїла рашистів <br /> - Окупанти розповіли, як їх зустрічають в Україні: бабця нагодувала пиріжками – отруїла вісьмох (аудіо)

    Українська бабуся отруїла рашистів


    фото: New York Times

    Чергова перехоплена розмова російських загарбників

    Україні вдалось перехопити розмову окупанта з дівчиною. Рашист, який прийшов у нашу країну з війною розповів, що бабуся нагодувала російських солдат пиріжками.

    Після його вони поїхали додому в цинкових гробах. А ще російський солдат сказав, що їм зовсім немає чого їсти.

    Окупант розповів, що їх кинуло керівництво голодними. Тому вони вимушені мародерити – красти у місцевого населення качок і курей. А ще крадуть із магазинів.

    Дівчина розповіла орку, що по телевізору показують, що вони продукти віддають або їм місцеві жителі нібито продукти несуть та дякують.

    «Ага. Бабуся нагодувала пиріжками – восьмеро чоловік додому поїхало в цинкових гробах», – розповів окупант.

    На уточнююче запитання дівчини, чим бабця їх нагодувала, він відповів – отрутою.

    Нагадаємо, у РФ почалося розслідування щодо військовослужбовців, які відмовились від участі в бойових діях.

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    Теги: росія окупанти війна продукти Україна чоловік населення окупація солдат #stoprussia
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    Окупанти розповіли, як їх зустрічають в Україні: бабця нагодувала пиріжками – отруїла вісьмох (аудіо)