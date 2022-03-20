Окупанти розповіли, як їх зустрічають в Україні: бабця нагодувала пиріжками – отруїла вісьмох (аудіо)

Чергова перехоплена розмова російських загарбників

Україні вдалось перехопити розмову окупанта з дівчиною. Рашист, який прийшов у нашу країну з війною розповів, що бабуся нагодувала російських солдат пиріжками.

Після його вони поїхали додому в цинкових гробах. А ще російський солдат сказав, що їм зовсім немає чого їсти.

Окупант розповів, що їх кинуло керівництво голодними. Тому вони вимушені мародерити – красти у місцевого населення качок і курей. А ще крадуть із магазинів.

Дівчина розповіла орку, що по телевізору показують, що вони продукти віддають або їм місцеві жителі нібито продукти несуть та дякують.

«Ага. Бабуся нагодувала пиріжками – восьмеро чоловік додому поїхало в цинкових гробах», – розповів окупант.

На уточнююче запитання дівчини, чим бабця їх нагодувала, він відповів – отрутою.

Нагадаємо, у РФ почалося розслідування щодо військовослужбовців, які відмовились від участі в бойових діях.

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