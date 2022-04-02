Уряд відшкодовуватиме вартість до 150 кв. м знищеного житла

Українці отримають компенсацію за зруйноване житло під час війни

Держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій

Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла. Про це повідомив під час брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Прийнято відповідне рішення про відшкодування знищеного житлового майна, але для цього потрібно зайти в додаток «Дія», вибрати там опцію «Послуги» та у цих «Послугах» подати заявку на відшкодування знищеного житлового майна. До 150 метрів уряд буде відшкодовувати або різницю, якщо житлова площа знищеного будинку або квартири становила більше 150 метрів», – пояснив він.

Раніше про можливість отримання компенсації за втрату житла через бойові дії через мобільний застосунок "Дія" повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у «Дії». Подача заявок вже доступна в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу. А за тиждень буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг. Сам по собі функціонал у «Дії» достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом», – розповів президент.

Водночас глава держави не заявляв про будь-які обмеження щодо площі нерухомості, яку буде відшкодовано.

«Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості», – наголосив Зеленський.

З початком повномасштабного російського вторгнення робота Фонду держмайна не зупинилася та суттєво розширилась у відповідь на нові виклики.

На кінець березня 2022 року збитки України від російського вторгнення сягнули $565 млрд. Як зазначила перша віцепрем'єрка-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко, структура руйнувань виглядає так:

$119 млрд – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже вісім тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропортів);

$112 млрд – втрати ВВП у 2022 році;

$90,5 млрд – втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

$80 млрд – втрати підприємств та організацій;

$54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

$48 млрд – втрати державного бюджету.

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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