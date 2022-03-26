Іванка Трамп передала гуманітарний вантаж трьом українським містам (фото)

Донька 45-го президента США підтримала українців

Донька 45-го президента США Дональда Трампа Іванка підтримала українців та розповіла, що вони передали до Києва, Львова та Сум гуманітарну допомогу. В Instagram вона опублікувала допис зі знімками з України.

«За останні кілька днів ми доставили 1 мільйон обідів українцям у Києві, Львові та Сумах. Дякуємо пасторам, рабинам та водіям вантажівок, які ризикують своїм життям, щоб доставити цю їжу нужденним», – написала вона.

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За словами Іванки Трамп, ця допомога призначена українцям, які страждають через вторгнення російських військ.

«Народе України – ви в наших серцях, ви в наших молитвах, і ваша мужність перед лицем насильства та негараздів надихає. Нехай благословить вас Бог у вашій героїчній боротьбі за захист своєї країни та своєї свободи», – підсумувала донька 45-го президента США.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що створено сайт help.gov.ua. для тих, хто хоче та може допомагати з гуманітарними вантажами.

До слова, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя.