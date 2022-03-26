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    СБУ: Окупанти готують в Мелітополі проплачену акцію за Росію

    Окупанти запланували у Мелітополі проплачену акцію за Росію - СБУ: Окупанти готують в Мелітополі проплачену акцію за Росію
    Окупанти запланували у Мелітополі проплачену акцію за Росію
    Фото: uanews.zp.ua

    Окупанти розробляють план переходу на рублі

    Окупантами Російської Федерації заплановане проведення 26 березня о 8:00 на центральній площі Мелітополя проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку «російської влади». Про це ідеться в повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації, яка посилається на інформацію від СБУ

    «Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів. Усім охочим «підзаробити», тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та «щиро» радіти на відеокамери», ідеться в повідомленні.

    Окрім того, російські окупанти у місті Токмак розробляють план заходів щодо повного переходу з 4 квітня 2022 року на рублі при розрахунках городянами за будь-який товар у місті (готівковий та безготівковий).

    Як повідомлялося раніше, 25 березня до окупованого Мелітополя змогла заїхати колона з гуманітарною допомогою. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, на зворотному шляху нею мали евакуювати 350 людей.

    Нагадаємо, Мелітополь є окупований російськими військами. Проте у місті регулярно відбуваються акції протесту проти агресора.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    СБУ: Окупанти готують в Мелітополі проплачену акцію за Росію