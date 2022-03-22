Очільник МЗС Греції хоче супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя. Про це повідомляє Про це повідомляє Greek Reporter.

«Я планую супроводжувати місію особисто в координації з головою Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером, з яким ми вже контактуємо», – заявив Дендіас. Він також направив офіційну ноту з проханням про сприяння українській стороні та ноту з проханням не перешкоджати направленню гуманітарної допомоги – російській стороні.

Зазначається, що у Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть допомагати місту.

У понеділок Дендіас виступив у Раді ЄС у закордонних справах із промовою, в якій наголосив на необхідності захисту мирного населення. Він також обговорив цю тему з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Також глава грецького МЗС провів бесіду про становище мирного населення в місті з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, який прибув до Греції в неділю.

Нагадаємо, Маноліс Андрулакіс останнім останній дипломат ЄС, евакуйований з блокадного Маріуполя, заявив що місто поповнює ряди міст, зруйнованих у війні. І додав, що він бачив там те, що, сподівається, ніхто ніколи не побачить.

Російські війська влаштували в Маріуполі гуманітарну катастрофу. Місто перебуває в оточенні, через постійні обстріли та бомбардування загинули тисячі його мешканців. Росіяни заважають евакуації та не дозволяють доставляти гуманітарну допомогу. У місті відсутня електроенергія та водопостачання.

Сьогодні стало відомо, що українські війська збили ворожий літак у Маріуполі.

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